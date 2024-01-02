В РФ с 1 апреля могут разрешить допускать больше ошибок на практическом экзамене на права

В новом проекте регламента предлагается увеличение суммы штрафных баллов с пяти до семи

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. МВД России с 1 апреля может разрешить кандидатам в водители допускать больше ошибок на практическом экзамене на право управления автомобилем. Это следует из подготовленного ведомством проекта административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, с которым ознакомился ТАСС.

Сейчас на практическом экзамене на получение водительских прав кандидат может допустить пять штрафных баллов, иначе экзамен будет считаться несданным. Так, например, один балл на экзамене может быть снят за резкий рывок или пробуксовку при начале движения, за движение на слишком малой скорости без необходимости или допуск остановки двигателя. Двумя баллами кандидат в водители может быть оштрафован, если он не только двигался на слишком малой скорости, но и тем самым создавал помехи другим автомобилям. Средними ошибками, за которые снимаются три балла, считаются нарушение правил остановки или стоянки, выезд на перекресток, нарушение правил перевозки пассажиров. Пяти баллов кандидат в водители на практическом экзамене может лишиться за непристегнутый ремень или за то, что не уступил дорогу пешеходам, имеющим преимущество. Экзамен при этом тут же прекращается.

В новом проекте регламента предлагается увеличение суммы штрафных баллов с пяти до семи, при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка "не сдал". В МВД пояснили, что такое решение принято с учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу 1 марта 2021 года действующего административного регламента.

Ранее в ведомстве сообщали ТАСС, что кандидаты в водители стали реже сдавать практический экзамен на права с первого раза. Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2024 года.