В Республике Алтай объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок

ТАСС, 2 января. Штормовое предупреждение из-за ветра до 33 м/с, метели и мокрого снега объявлено в Республике Алтай. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"Штормовое предупреждение: по данным синоптиков, в Республике Алтай сутки 3 января ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с, по высокогорью до 33 м/с. Похолодание", - говорится в сообщении.

Усиление ветра до 23 м/с, метель и гололед прогнозируют также в Алтайском крае. По данным регионального главка МЧС, во второй половине дня 2 января и сутки 3 января в крае ожидаются мокрый снег, возможно резкое похолодание.

При сильной непогоде спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок, а пешеходам обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями.

По данным Гидрометцентра, утром 2 января в Барнауле плюс 1 градус. В Горно-Алтайске плюс 5 градусов.