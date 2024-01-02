Сальдо заявил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

По словам губернатора Херсонской области, в оценке ущерба станции от разрушения украинскими войсками местные власти действуют совместно с федеральными

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области отмечают необычные природные явления в Приазовье после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Насколько мне известно, экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища пока не публиковалось. Однако в этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит ответить ученым после тщательного исследования накопленного эмпирического опыта".

Он также сообщил, что в оценке ущерба от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС местные власти действуют совместно с федеральными. "Наши оценки совпадают", - уточнил Сальдо.

Украинские войска в ночь на 6 июня 2023 года нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.