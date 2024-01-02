Глава Минсельхоза исполнил желание Максима из Москвы посетить "Москвариум"

После этого мальчика пригласили прогуляться по экспозиции ведомства "Есть свое!" на выставке "Россия"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желание 11-летнего Максима Домарева из Москвы, мальчик хотел побывать в "Москвариуме".

Максим смог отправиться в настоящее путешествие по подводному миру. Сначала - интерактивный-квест игра и тематическое занятие. Затем - сам океанариум, где Максим познакомился с разнообразными обитателями рек, морей и океанов, увидел самую ядовитую рыбу в мире, поздоровался с дельфинами, посмотрел на кормление акул и загадал желание подводному Деду Морозу.

Экскурсия по "Москвариуму" завершилась в волшебном мире Мюнхгаузена. Семья посетила иммерсивное шоу, гости которого оказываются в центре приключений барона.

Кроме того, после посещения "Москвариума" Максима пригласили прогуляться по экспозиции Минсельхоза "Есть свое!" на выставке "Россия". В частности, увидеть лошадей в национальном центре конных традиций.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.