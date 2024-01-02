Глава МЧС исполнил мечту 12-летнего мальчика, который хочет стать пожарным

Михаил Игнатов побывал в пожарной части в Калужской области

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Глава МЧС Александр Куренков в рамках новогодней акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Михаила Игнатова из Калуги, который хочет стать пожарным. Ребенок вместе с матерью побывал в пожарной части в Калужской области.

"Многие дети мечтают, когда вырастут, стать пожарными - сильными и смелыми ребятами, которые не боятся огня. Такое желание загадал и Михаил. Наша задача - сделать все возможное, чтобы приблизиться парню хотя бы на шаг к своей мечте. В этом ему помогут сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Калужской области", - сказал Куренков.

Вместе со своей матерью Михаил побывал в части, где для них провели ознакомительную экскурсию, рассказали об истории создания пожарной охраны, показали быт и организацию службы пожарных. Кроме того, мальчика познакомили с комплектацией пожарного автомобиля, противопожарным оборудованием, ручными пожарными и аварийно-спасательными инструментами. Объяснили принцип работы пожарного ствола, Михаил в одежде пожарного сам потушил условный очаг возгорания.

Бойцы части подарили 12-летнему мальчику пожарную машину с пультом управления, оснащенную устройством подачи воды и выдвижной лестницей, костюм сотрудника МЧС России, боевую одежду пожарного с каской и ремнем и сладкий подарок от Деда Мороза.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране установлены новогодние елки, украшенные шарами с прописанными детскими мечтами.