Белоусов подарил двум детям палатку и бутсы в рамках акции "Елка желаний"

Алексей из Таганрога поблагодарил за подарок, сказав, что любит путешествовать по Дону

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желания Алексея из Таганрога, который мечтал о палатке, и желание Андрея из Нижегородской области, мечтавшего о футбольных бутсах.

"Хорошего вам Нового года, хорошо встретить, и чтобы все в новом году у вас было хорошо. Удачи, всего самого-самого хорошего", - сказал Белоусов во время видеозвонка с Алексеем. Юноша поблагодарил за подарок, сказав, что любит путешествовать по Дону.

В свою очередь, Андрей наряду с бутсами получил в подарок футбольную форму, бомбер и гетры к ней, а также сертификат с возможностью посещения сборов вместе с футбольной командой этой зимой.

"С наступающим вас Новым годом! Тебе удачи, успехов. Забивай побольше и береги себя и маму. Чтобы все было хорошо и спортивных побед было как можно больше и достижений тоже", - сказал Белоусов, обращаясь к Андрею по видеосвязи. Мальчик поблагодарил за подарок, сказав, что играет в команде уже шесть лет в роли центрального нападающего.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.