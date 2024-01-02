В России с 1 марта станет обязательной защита электросети соцобъектов от замыкания

Проект соответствующего постановления подготовило МЧС по поручению правительства

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Защита электросети от замыкания станет обязательной в хостелах, школах, домах престарелых и других социальных объектах. Соответствующие изменения закреплены в правилах противопожарного режима постановлением правительства и вступят в силу с 1 марта.

"Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии", - говорится в документе.

В постановлении сказано, что оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта, этими устройствами защиты необходимо проводить при их реконструкции или капитальном ремонте. "Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов, не допускается", - подчеркивается в документе.

Проект постановления подготовило МЧС России по поручению правительства РФ. Как отмечали в министерстве, установка таких устройств позволит предупреждать пожары, сопряженные с большими переходными сопротивлениями в электроустановочных изделиях. Они направлены на своевременное отключение сети в результате дугового пробоя и искрения.