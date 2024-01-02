Хайнань в новогодние праздники стал модным направлением для туризма

По оценке онлайн-агентства Ctrip, важным стимулом для развития туризма на острове в текущем сезоне стало недавнее открытие шоссе, которое опоясывает Хайнань по периметру

ХАЙКОУ /Китай/, 2 января. /ТАСС/. Южная провинция Хайнань в выходные дни по случаю наступления нового года стала в Китае одним из наиболее модных направлений для туризма. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на центр стратегических исследований ведущего китайского туристического онлайн-агентства Ctrip.

По его оценке, важным стимулом для бурного развития туризма на острове в текущем сезоне стало недавнее открытие туристического шоссе, которое опоясывает Хайнань по периметру. Благодаря этому, как отмечается, административный центр провинции город Хайкоу и крупный курорт Санья вошли в тройку наиболее популярных в КНР мест отдыха среди любителей путешествовать самостоятельно.

Согласно подсчетам агентства, количество заказов на лизинг автомобилей на Хайнане в начале месяца по сравнению с декабрем увеличилось более чем на 50%. Порядка 90% случаев аренды индивидуального транспорта, как уточняется, приходится на приезжих туристов, среди которых много жителей Пекина и Шанхая.

"Новогодние выходные в 2024 году стали начальным этапом развития потребительского туризма. По случаю Нового года на Хайнане повсеместно проводятся различные мероприятия, внедряются стратегические меры стимулирования потребления, - приводит газета слова старшего научного сотрудника центра Ctrip Се Сяоцин. - По-прежнему оказывается стимулирующее экономическое воздействие на развитие туризма. В наступившем году у туристического рынка хороший старт".

В этом году, как отмечает Ctrip, многие из посещающих Хайнань туристов, помимо пляжного отдыха, активно исследовали остров, останавливаясь в местах с живописными природными ландшафтами. Посещаемость некоторых достопримечательностей составила до нескольких десятков человек в сутки.