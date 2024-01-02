Эксперт: декабрь 2023 года был одним из самых "мокрых" в Москве за историю метеонаблюдений

Осадки выпадали как в виде снега, так и в виде дождя, что сказывалось на динамике высоты снежного покрова

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Минувший декабрь войдет в число самых "мокрых" в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщается в Telegram-канале Татьяны Поздняковой ("Метеоновости").

"Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых "мокрых", за всю историю инструментальных наблюдений, которые в Москве ведутся с 1879 года", - говорится в сообщении.

Позднякова отметила, что на ВДНХ за месяц выпало 73,5 мм осадков, что составляет 141% от нормы. Наибольшее количество осадков выпало в районе МГУ - 95,1 мм (186% от нормы). Осадки выпадали как в виде снега, так и в виде дождя, что сказывалось на динамике высоты снежного покрова.

Пик высоты снежного покрова пришелся на середину месяца: 16 декабря на ВДНХ было 39 см снега, что выше нормы почти в три раза, подчеркнула Позднякова.