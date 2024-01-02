Москвичи передали более 10 тыс. подарков для жителей новых регионов и участников СВО

Пункты сбора подарков "Москва помогает" работают ежедневно с 11:00 до 21:00 мск

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. подарков для жителей новых территорий и участников СВО передали москвичи на площадках "Путешествия в Рождество", сообщается на сайте мэра столицы.

"Горожане продолжают приносить подарки для жителей новых территорий и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Передать приятные сюрпризы все желающие могут, обратившись в специальные пункты, расположенные на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". На сегодняшний день собрано 10 022 подарка и 1 255 открыток. Кроме того, записано 30 видеопоздравлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего москвичи кладут в посылки сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Все вещи должны быть новыми, упакованными и с бирками. Пункты сбора подарков "Москва помогает" работают ежедневно с 11:00 до 21:00 мск, они есть почти во всех округах столицы.