Оверчук исполнил новогодние желания четырех детей в рамках "Елки желаний"

В частности, Егор из Москвы мечтал прокатиться в кабине машиниста электропоезда "Русич"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук исполнил новогодние мечты четырех детей, участвующих в акции "Елка желаний". Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-24".

Семилетний Егор из Москвы мечтал прокатиться в кабине машиниста электропоезда "Русич". Вместе с матерью и бабушкой мальчик побывал в депо, где работники сначала провели с гостями инструктаж по технике безопасности. "Здравствуй, а я дядя Леша. Я вытащил шарик с твоим желанием. Мы попросили Московский метрополитен помочь выполнить его. <...> Тебя провезут до станции "Киевская". Хотел так?" - встретил Егора с его семьей в депо Оверчук и подарил подарки. Коллектив метро провел для них экскурсию и по другим составам, познакомил с историей метрополитена. Егор рассказал, что хотел бы стать машинистом.

Пятилетний Адель из Набережных Челнов вместе с семьей побывал на базе спортивной команды "Камаз-Мастер". Ребенку показали музей команды, где представлены основные достижения спортсменов. "Хочется выразить большую благодарность за организацию мероприятия. Нам очень давно хотелось побывать в цеху, где собирают машины. Аделю очень понравилось", - рассказал отец мальчика. Адель с братьями посидел за рулем внедорожника команды.

Осуществилась также мечта 13-летней Софьи из Москвы, которая хотела побывать в роли криминалиста. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД РФ показали гостье некоторые виды экспертиз. "Введение в профессию" началось с посещения лаборатории для исследований документов, штампов и банкнот. Эксперты продемонстрировали Софье набор инструментов, который используется при осмотре места происшествия, подарили миниатюрную копию криминалистического чемоданчика.

Семилетний Костя занимается шахматами и попросил у Деда Мороза более крупные шахматные фигуры, чем в его дорожном наборе. Оверчук передал для мальчика турнирные шахматы, а для его младшей сестры Вики - куклы из любимой серии игрушек и новогодние подарки для семьи.

Об акции "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акцию проводит "Движение первых" при поддержке Росмолодежи. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.