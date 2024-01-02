Лишенные прав за вождение в пьяном виде с 1 апреля временно не смогут сдавать на них

Также такие люди не будут иметь возможность получать водительское удостоверение

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Водители, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, с 1 апреля не смогут временно сдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения. Это следует из соответствующего закона.

"Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года", - сказано в документе.

Согласно закону, водителям, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения запрещено сдавать экзамен и получать водительское удостоверение. В соответствии с КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение этого срока такие граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Кроме того, документ запрещает допускать к экзаменам на право управления транспортом тех, кто был лишен водительских прав или лишен права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортом.

Ранее в ГУОБДД МВД России сообщали ТАСС, что тенденция к снижению количества ДТП с участием пьяных водителей в России отмечается на протяжении уже нескольких лет. Вместе с тем вождение в состоянии опьянения остается одной из самых серьезных и трудноискоренимых проблем безопасности во всем мире.