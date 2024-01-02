Почти 30 регионов поучаствовали в восстановлении ДНР в 2023 году

Работы велись силами порядка 20 тыс. специалистов

ДОНЕЦК, 2 января. /ТАСС/. Почти 30 регионов Российской Федерации были задействованы в 2023 году в восстановлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель регионального правительства Евгений Солнцев.

"Колоссальную помощь в восстановлении нам оказывают регионы-шефы и федеральный центр. Сегодня в работу по восстановлению республики включены 27 регионов, восемь госкомпаний (федеральные заказчики) и 74 подрядчика. В течение года работы велись силами порядка 20 тыс. специалистов строительных специальностей с привлечением порядка 2 тыс. единиц спецтехники", - сказал Солнцев.

По его словам, за указанный период времени в регионе было восстановлено и отремонтировано 6 572 объекта. Речь идет как о жилищном фонде, так и восстановлении социальных объектов и объектов критической инфраструктуры. "Обеспечено выполнение всех этапов строительства от нулевого цикла до ввода по 53 объектам, среди которых республиканский спасательный центр МЧС, детский сад на 150 мест, школа на 1 100 мест, два патологоанатомических корпуса в Мариуполе и Волновахе. Кроме того, произведен демонтаж 398 объектов", - добавил председатель регионального правительства.

Он подчеркнул, что в 2024 году восстановление региона будет проходить в не менее интенсивном режиме.

Солнцев также добавил, что в 2023 году восстановили более 1 млн. кв. м. дорог при поддержке регионов-шефов.

"Если говорить о шефской помощи, то благодаря поддержке 15 регионов в городах республики в 2023 году восстановлено более 1 млн кв. м дорожного покрытия. И большинство регионов-шефов сегодня продолжают восстанавливать улицы подшефных городов сверх плановых задач", - сказал Солнцев.

В числе восстановленных почти 300 км региональных автомобильных дорог, 168 км межмуниципальных автомагистралей, 9 км местных автомобильных полотен и улично-дорожная сеть - 717 км. Кроме того, завершены работы по ремонту девяти мостов и путепроводов, строительство еще одного путепровода находится на стадии завершения.