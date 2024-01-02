Путин поздравил Юрия Григоровича с 97-летием

Президент отметил преданность хореографа делу

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича с 97-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Блистательный талант и созидательную энергию, всю свою жизнь вы посвятили подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, воспитанию молодых артистов. Ваша многогранная творческая, наставническая деятельность - яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин пожелал Григоровичу "здоровья, бодрости духа и всего наилучшего", а также поздравил с новогодними праздниками.

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой) и был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр).

Григорович с 1964 по 1995 год был главным балетмейстером Государственного академического Большого театра (ГАБТ), с 2008 года - штатным хореографом ГАБТ. Он поставил на сцене Большого театра восемь оригинальных балетов: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век".

Григорович - народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР, Премии правительства РФ. Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель более 60 российских и зарубежных наград.