Штат МЧС с 1 января увеличили на 4 тыс. человек

В него входят 307 101 человек

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Предельная штатная численность МЧС России с 1 января увеличена на 4 тыс. человек и составляет 307 101 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С 1 января 2024 года предельная штатная численность МЧС России увеличена на 4 000 человек. Численность штата министерства составляет 307 101 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС отметили, что теперь военнослужащих спасательных воинских формирований стало 7 888, численность личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы составила 264 609 человек, государственных гражданских служащих - 5 370, работников - 29 234.

Штатная численность МЧС России изменена указом президента РФ.