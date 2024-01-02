Пограничники заявили о спокойной ситуации на финско-российской границе

Как отметили в Пограничной службе, осуществляется движение железнодорожного транспорта через КПП "Вайниккала"

ХЕЛЬСИНКИ, 2 января. /ТАСС/. Ситуация на финско-российской границе в настоящее время спокойная, осуществляется движение железнодорожного транспорта через единственный открытый КПП "Вайниккала". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пограничной службы.

"В настоящее время ситуация на восточной границе спокойная. Пограничное движение отсутствует, за исключением железнодорожного сообщения через пограничный пункт в Вайниккале", - сказали в пресс-службе.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря по 14 января.