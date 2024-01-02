В Москве открылись пункты приема елок на переработку

Их расположение выбрали москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Шестьсот пунктов приема елей, сосен и пихт для последующей переработки открылись в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"В столице открылись 600 пунктов приема новогодних деревьев. В рамках акции "Елочный круговорот" можно сдать на переработку отслужившие срок после новогодних праздников ели, сосны и пихты. Пункты приема будут работать до 25 февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расположение пунктов выбрали москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин", адреса можно узнать на сайте акции. Новогодние деревья переработают в щепу и используют как удобрение и компост для почвы, также материал послужит для отсыпки дорожек на природных территориях и в качестве подстилки для животных в вольерах.

Деревья принимают на утилизацию бесплатно, на них не должно быть мишуры, гирлянд, украшений и упаковочных материалов.