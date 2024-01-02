В приграничных к РФ регионах Финляндии произошел сбой работы GPS

Как сообщило агентство STT, нарушения не повлияли на безопасность полетов

ХЕЛЬСИНКИ, 2 января. /ТАСС/. В приграничных с Россией регионах Финляндии в восточной и юго-восточной части страны в воскресенье произошел сбой работы системы глобального позиционирования GPS. Об этом во вторник со ссылкой на финское агентство транспорта и связи Traficom сообщает агентство STT.

Как сообщил представитель Traficom Яри Пёнтинен, "информация о сбое основана на сообщениях с самолетов, прибывших в воскресенье с довольно обширной территории".

Нарушения не повлияли на безопасность полетов, поскольку на самолетах установлены альтернативные навигационные системы, уточняется в сообщении.

Пёнтинен не пожелал комментировать причину сбоя, сообщает STT.