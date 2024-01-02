В Киеве произошли перебои с интернетом

Как сообщило издание "Экономическая правда", это самый серьезный случай за последние месяцы

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Значительные перебои с интернетом отмечены в Киеве. Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на сервис Netblocks, который отслеживает подключение к сети.

Отмечается, что это самый серьезный случай за последние месяцы.

Ранее в Киеве прозвучала серия взрывов, сообщалось об отключении электричества и водоснабжения в нескольких районах.

С 12 по 20 декабря на Украине из-за масштабного сбоя в работе оператора "Киевстар" отмечались многочисленные проблемы в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключалась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины, проблемы у энергохолдинга "ДТЭК". В "Киевстаре" тогда заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.