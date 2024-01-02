Премьер Греции откроет 5 января площадку царского дворца Древней Македонии

Развалины античного города Эги находятся близ села Вергина в 35 км от Салоник на севере страны

АФИНЫ, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис откроет 5 января археологическую площадку с отреставрированными развалинами царского дворца IV века до нашей эры античного города Эги, первой столицы Древней Македонии. Развалины Эги находятся близ села Вергина в 35 км от Салоник на севере Греции. Об этом сообщила министр культуры Греции Лина Мендони.

По ее словам, развалины дворца македонского царя Филиппа II (382-336 годы до нашей эры) будут открыты для посетителей после длительной реставрации, проведенной министерством культуры. "В пятницу, 5 января, премьер-министр откроет отреставрированный дворец Филиппа II в Эги, который исследователь древней архитектуры Вольфрам Хёпфнер назвал "Парфеноном Македонии", - сказала Мендони. - Это дворец, где Александр Македонский был коронован как царь Македонии. Это здание, впечатляющее своим великолепием и размерами, - уникальный памятник, который в сочетании с музеем, который мы открыли тут год назад, и вместе с культурным богатством Эги, создает мощный культурный полюс нашей родины и важный ресурс развития для [греческой области] Македонии".

Дворец города Эги был главным объектом "градостроительной программы" македонского царя Филиппа II, правившего с 359 года до нашей эры. Царь был убит в 336 году до нашей эры одним из приближенных на свадьбе дочери. Филипп II вошел в историю больше как отец великого греческого полководца Александра Македонского, хотя осуществил наиболее трудную, первоначальную задачу укрепления Македонского государства и фактического объединения Греции в рамках Коринфского союза. В дальнейшем его сын воспользовался сильной, закаленной в боях, армией, сформированной Филиппом, для создания своей необъятной империи, распавшейся после его смерти. Дворец Эги был "колыбелью" династии Филиппа II и, по оценкам ученых, был окончательно построен до 336 года до нашей эры. Сооруженное на возвышенности холма огромное здание было самым большим в античной Греции, превосходя по размерам в три раза знаменитый афинский Парфенон. Этот символ силы и красоты был виден чуть ли не со всей территории древней Македонии. Дворцовый комплекс, первый этаж которого занимал площадь 9 250 кв. м (а большая его часть являлась двухэтажной), был фундаментальнее, чем тогдашние эллинские дворцы древнегреческих полисов Димитриада и Пергам.

Реконструкция музеев и археологических площадок

Мендони также отметила, что ее ведомство в настоящее время реализует в стране "крупнейшую программу модернизации культурной инфраструктуры - более 820 проектов и мероприятий - с бюджетом более €1,2 млрд". "Культурный ландшафт в нашей стране меняется, - продолжила министр. - Новый Национальный археологический музей, как мы его планируем, станет не только драгоценным ковчегом греческой культуры, но и катализатором возрождения окружающей его территории, исторического центра Афин, дальнейшего культурного, экономического и культурного развития столицы. Кроме того, великий проект защиты, возрождения и использования бывшего королевского поместья в местечке Татой даст всем горожанам ценный столичный парк культуры, развлечений и благополучия и в то же время чрезвычайно важный инструмент для развития [столичной области] Аттики".

В феврале 2023 года состоялась презентация плана расширения и модернизации Национального археологического музея Афин. Постоянная экспозиция музея состоит из более чем 20 тыс. экспонатов различных эпох, причем коллекции керамики и скульптур считаются одними из самых богатых в мире. Однако в историческом здании музея, построенном в 1886-1889 годах, из-за нехватки помещений в настоящее время может демонстрироваться только лишь небольшая часть коллекции. На презентации публике был представлен план постройки второго, современного, здания музея, часть помещений которого будет находиться под землей и который будет связан галереями со старым зданием. На крыше современного здания создадут дорожки для прогулок и парк с деревьями, которые должны превратить данную зону в новую достопримечательность греческой столицы.

Татой - усадьба ХIХ века в пригороде Афин, в которой когда-то жила русская великая княжна, внучка императора Николая I, королева эллинов Ольга Константиновна (1851-1926). Она с 1867 года проживала в основном в Греции. В Татое во времена его расцвета побывали многие представители европейских королевских династий, в том числе германский кайзер Вильгельм II, русский царь Николай II, английский король Эдуард VII и австрийская императрица Елизавета (Сиси). В настоящее время большинство построек пребывает в очень ветхом состоянии, начата реконструкция некоторых зданий.