В Курганской области число лесных пожарных в 2024 году увеличится почти в два раза

Региональные власти также планируют приобрести два трактора и два малых лесопатрульных комплекса

ТАСС, 2 января. Число постоянных работников "Курганского лесопожарного центра" увеличится в 2024 году почти в два раза, до 115 человек, сообщил ТАСС губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"[В этом году] увеличено количество постоянных работников лесопожарных формирований "Курганского лесопожарного центра" с 38 до 65 человек. К началу пожароопасного сезона 2024 года планируется увеличить количество сотрудников <…> еще на 50", - сказал Шумков.

Также дополнительно планируется приобрести два трактора, два малых лесопатрульных комплекса - уже готовятся аукционы. В этом году закуплено в лизинг три пожарных автомобиля, на эти цели было направлено 281,5 млн рублей - транспорт будет передан в "Противопожарную службу Курганской области". "На следующий год, по предварительным данным, планируется приобрести 25 автомобилей для муниципальных постов пожарной охраны", - добавил губернатор.

Шумков также обратил внимание на то, что дачная амнистия, по которой семьи могут заселяться в дачные кооперативы, "принесла много проблем" - территория таких кооперативов не соответствует санитарным и противопожарным мерам, там отсутствуют необходимые водоемы для тушения пожаров.

В регионе в 2023 году произошли крупные пожары. С 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе - режим был снят 16 мая. В результате пожаров были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений.