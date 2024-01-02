В Свердловской области ожидаются аномальные морозы

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, с 2 по 4 января температура понизится до 42 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Аномально холодная погода до -42 градусов ожидается в Свердловской области с 2 по 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным синоптиков, на территории Свердловской области ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха до -40, -42 ночью и утром 2 - 4 января", - говорится в распространенном сообщении.

В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что в минувшие сутки в отдельных районах наблюдался небольшой, местами сильный снег. Вместе с резким похолоданием в отдельных районах ожидаются изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы, ночью метель. По данным управления ГИБДД, на большей части региона уже наблюдается температура ниже -30 градусов. Экипажи ДПС усилят регулярное патрулирование трасс, а водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок.