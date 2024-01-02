Вылет рейса авиакомпании "Победа" Астрахань-Москва задерживается по техническим причинам

Ожидается прибытие резервного самолета за пассажирами

АСТРАХАНЬ, 2 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Победа", который должен был вылететь утром из Астрахани в Москву, задерживается по техническим причинам. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Астрахань" Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Победа" 164 задержан по техническим причинам, ожидается прибытие резервного самолета за пассажирами. Вылет из Астрахани перенесен на 16:00 (15:00 мск)", - сказала Голодова.

Международный аэропорт Астрахань - системообразующее предприятие в области. По данным пресс-службы аэропорта, с начала года через него перевезены около 700 тыс. человек. География полетов насчитывает 15 направлений. Самыми популярными помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Баку, Минеральные Воды, Уфа, Актау и Сочи.