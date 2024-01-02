Белгородская епархия сможет совершать отпевания погибших за счет своих средств

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также призвал усилить участие духовенства Белгородской митрополии в судьбах людей, которых коснулась трагедия

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе телефонного разговора с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном распорядился в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших за счет средств Белгородской епархии.

Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Особое внимание святейший владыка обратил на необходимость оказывать всемерную духовную и материальную поддержку семьям, потерявшим родных и близких в этой трагедии. Предстоятель распорядился в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших за счет средств Белгородской епархии", - говорится в сообщении,

Патриарх призвал усилить участие духовенства Белгородской митрополии в судьбах людей, которых коснулась трагедия, и оказать всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших, поддержать их.