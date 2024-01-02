Премьер Японии поблагодарил за профессионализм экипаж лайнера JAL

Фумио Кисида также выразил благодарность пассажирам за их спокойствие и выдержку

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поблагодарил экипаж лайнера японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), загоревшегося при посадке в Токио, за профессионализм, который помог сохранить жизни всех пассажиров.

"Благодаря четким действиям экипажа удалось благополучно эвакуировать всех пассажиров, которые также продемонстрировали спокойствие и выдержку. За это я хочу сказать спасибо", - отметил премьер в беседе с журналистами. Кисида также выразил соболезнования в связи со смертью пяти членов экипажа военно-транспортного самолета береговой охраны Японии, с которым при посадке столкнулся лайнер. Глава японского правительства подчеркнул, что отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам провести всестороннее и тщательное расследование обстоятельств случившегося в токийском аэропорту Ханэда.

Лайнер японской авиакомпании JAL, следовавший из северного города Саппоро в Токио, при посадке в столичном аэропорту Ханэда столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны Японии, который готовился вылетать в пострадавшие от землетрясений регионы страны, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. После столкновения оба самолета загорелись. Пока у пассажирского лайнера горел только левый двигатель и часть крыла, экипажу судна удалось оперативно при помощи надувных трапов эвакуировать всех 367 пассажиров. Изначально сообщалось, что никто из находившихся в самолете JAL не пострадал, однако позднее в авиакомпании уточнили, что по крайней мере 17 человек, включая некоторых членов экипажа, получили различные травмы. Но жизням пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о россиянах, которые могли бы находиться на борту самолета авиакомпании JAL, не поступало.

Пять членов экипажа военно-транспортного самолета погибли. Пилот DHC-8, который смог самостоятельно покинуть горящий самолет, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

К настоящему моменту фюзеляж пассажирского самолета практически полностью выгорел. Работающим на месте происшествия пожарным расчетам не удается справиться с пламенем. Полностью сгорел и военно-транспортный самолет.