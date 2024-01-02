В связи с обстрелами ВСУ Белгорода МККК напомнил о принципах гуманитарного права

Как отметила официальный представитель комитета Фатима Сатор, гражданские объекты не должны подвергаться атакам

ЖЕНЕВА, 2 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Гражданские лица, не принимающие участия в боевых действиях, должны оставаться защищенными от любых нападений. Об этом заявила официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор. Отвечая на вопрос ТАСС о позиции гуманитарной организации в связи с обстрелами ВСУ жилых районов Белгорода, она напомнила о необходимости соблюдения принципов гуманитарного права.

"МККК не комментирует конкретные случаи", - пояснила она, добавив, что "глобальная позиция МККК в отношении всех вооруженных конфликтов" состоит в том, что "согласно международному гуманитарному праву, гражданские лица, которые не принимают непосредственного участия, должны оставаться защищенными от любого нападения".

Как отметила Сатор, гражданские объекты не должны подвергаться атакам. "Согласно международному гуманитарному праву, последствия боевых действий для гражданского населения и гражданской инфраструктуры должны учитываться во всех военных операциях, - подчеркнула официальный представитель. - Необходимо принимать все возможные меры для защиты и сохранения жизни гражданского населения и важной инфраструктуры, такой, как медицинские учреждения, жилье, школы, электростанции и системы водоснабжения".