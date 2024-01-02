На форуме "Россия" пройдут мастер-классы и лекции в пространстве Москвы

Участников научат расписывать шоперы акриловыми красками, а также создавать тематические брелоки

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и лекции пройдут для посетителей пространства Москвы на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ на новогодних каникулах, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ до 12 апреля, в новогодние каникулы проведут увлекательные мастер-классы, которые понравятся и детям, и взрослым. Под руководством опытных мастеров посетители научатся создавать памятные сувениры, а также получат прикладные знания, которые будут полезны в новом году - например, как внедрять в свою жизнь полезные привычки или научиться грамотно управлять временем", - говорится в сообщении.

Например, 3 января участников научат расписывать шоперы акриловыми красками, 4 января гости будут создавать тематические брелоки, 5 января - рождественские подсвечники, а 6 января - праздничные открытки. Кроме того, с 3 по 9 января пройдут встречи с экспертами, которые расскажут, как сформировать полезные навыки и привычки в начале года. Можно будет узнать об инструментах для развития креативного мышления, стратегиях управления временем, а также цифровых сервисах Москвы. Гостей ждут практические советы и интерактивные упражнения.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. За первые два месяца работы выставки "Россия" ее посетили уже более 3,5 млн человек. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.