Крупнейший КПП на границе Молдавии и Украины не работает из-за сбоя

В пограничной полиции республики сообщили, что на контрольно-пропускном пункте образовалась большая очередь

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Крупнейший на юге Молдавии контрольно-пропускной пункт (КПП) Паланка - Маяки - Удобное приостановил работу из-за технических проблем на территории Украины. Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии.

"В связи с техническими неполадками на территории Украины работа пограничного перехода Паланка была прервана", - говорится в сообщении. Отмечается, что на КПП образовалась большая очередь.

Ведомство также проинформировало о загруженности КПП на румынской границе со стороны Молдавии. Речь идет о КПП Леушены - Албица, Скулены. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться на этом направлении КПП Леова - Бумбата, Кагул - Оанча и Липканы - Рэдэуци.