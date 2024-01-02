Фермеры в Молдавии пожаловались, что не получили обещанную властями помощь из Румынии

Протестующие аграрии потребовали от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Возглавившая протесты аграриев в Молдавии ассоциация "Сила фермеров" пожаловалась, что спустя год они так и не получили обещанной властями страны помощи дизельным топливом со стороны соседней Румынии.

"Ситуация с румынским дизелем уже смешна. Эпопея длится почти год. Более 1 500 фермеров, пострадавших от засухи 2022 года, подали документы в Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) на основании положения, утвержденного правительством. Но топливо так и не пришло", - говорится в сообщении ассоциации на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)". Аграрии напомнили, что в ноябре 2022 года президент Молдавии Майя Санду обратилась к Румынии за гуманитарной помощью для сельхозпроизводителей, после чего правительство представило им регламент распределения обещанного Бухарестом дизельного топлива.

Заявки на его получение подало 1 500 аграриев, "однако их обращения остались без ответа", говорится в документе. В нем отмечено, что многие фермеры, обратившиеся за помощью "находятся в тяжелом финансовом положении, и это дизельное топливо - их последняя надежда. Они не могут планировать свою деятельность и требуют хотя бы определенности в точных сроках распределения дизельного топлива", - подчеркнуто в заявлении.

Протестующие аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь агрокомплексу, пострадавшему от засухи прошлого года и падения цен на зерновые. Протесты начались еще летом, когда фермеры пригнали технику к парламенту и администрации президента, требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало оказать помощь аграриям и ограничить импорт зерновых с Украины. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позже Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна, а министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил, что импорт украинского зерна продолжится, взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Тогда протестующие убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ. Осенью протесты возобновились, но так и не добившись выполнения своих требований, в декабре аграрии вновь взяли паузу.