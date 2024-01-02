В Вологодской области отменили уличные мероприятия из-за 35-градусных морозов

При этом все концерты, выставки и мастер-классы в помещениях пройдут по расписанию

ТАСС, 2 января. Часть муниципалитетов Вологодской области отменил уличные праздничные и спортивные мероприятия из-за морозов. Все концерты, выставки и мастер-классы в помещениях пройдут по расписанию, сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

"Уличных концертов в эти новогодние каникулы в Череповце не будет. Причину такого решения вы наверняка поняли, посмотрев на термометр за окном. Сейчас в городе минус 25 градусов. В ближайшие дни нашему городу предстоят испытания морозом. Немного успокаивает, что испытания снегопадами пока закончились. При температурах ниже минус 20 градусов артистам на улице выступать совсем не комфортно. А зрители на таком концерте вряд ли выдержат дольше 10 минут. Именно поэтому отменены все уличные мероприятия, но все выставки и концерты в помещениях пройдут по графику", - сообщил Германов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работа праздничных ярмарок будет зависеть от желания предпринимателей. "Для тех, кто не испугается холода, домики будут открыты", - добавил градоначальник.

Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что сильные морозы вносят коррективы в праздничные и спортивные мероприятия на ближайшие несколько дней. "Синоптики прогнозируют днем до минус 27 с ветром. Поэтому вынуждены отменить уличные мероприятия до 6 января, когда ожидается потепление. Но все концерты, выставки и мастер-классы, которые должны пройти в помещениях, ждут своих посетителей", - написал Воропанов в своем Telegram-канале.

По прогнозу Вологодского гидрометцентра, в период с 3 января по 6 января 2024 года в восточных округах Вологодской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 35 градусов и ниже в течение трех суток и более. В новогоднюю ночь и в первые два дня января на территории региона также было морозно из-за усиления антициклона.