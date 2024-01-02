В Белгородской области общественный транспорт ходит реже в связи с оперативной обстановкой

Минтранс региона призвал жителей по возможности оставаться дома и не выходить на улицу

ТАСС, 2 января. Количество рейсов общественного транспорта сократили в Белгородской агломерации в связи с оперативной обстановкой в регионе.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта Белгородской области.

"В связи с оперативной обстановкой принято решение о сокращении [числа] рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации. Просим белгородцев и гостей города по возможности оставаться дома и не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех ракетных атаках. Пострадали семь мирных жителей, один погиб. Также есть повреждения в частном секторе, пострадали четыре автомобиля и автобус. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников.