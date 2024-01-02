Очередь под Псковом на въезд в РФ из Латвии полностью исчезла

Кроме того, по данным Федеральной таможенной службы, исчезли очереди на въезд со стороны Эстонии

ПСКОВ, 2 января. /ТАСС/. Очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за последнюю неделю полностью исчезла, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Неделю назад в очереди на въезд на этих двух пунктах пропуска находились 660 грузовиков.

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС [автотранспортных средств] перед пунктом пропуска - ноль", - сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства, в пункте пропуска "Убылинка" в очереди на въезд в РФ также нет ни одного большегрузного автомобиля.

Кроме того, по данным ФТС, исчезли очереди на въезд в РФ со стороны Эстонии. В пункте пропуска "Шумилкино" и на пункте пропуска "Куничина гора" нет ни одного большегруза.

В середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.