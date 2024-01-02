В Кемерове из-за снегопада задержали рейс из Москвы

Задержка превысила 10 часов

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Рейс из Москвы в Кемерово задержан из-за сильного снегопада более чем на 10 часов, рейс из Новосибирска отменен, сообщили в пресс-службе кемеровского аэропорта.

"Сегодня в связи с обильным снегопадом в аэропорту Кемерово обеспечивается бесперебойная работа техники по очистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и стоянок. На данный момент задержаны рейсы из Москвы до Кемерово более чем на 10 часов, рейс из Новосибирска отменен", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, задержаны или отменены рейсы как на прилет, так и на вылет. В аэропорту уточнили, что всем пассажирам, находящимся в зале ожидания, авиакомпании предоставили горячее питание и воду.

По данным синоптиков, в Кемерове температура воздуха опускается до минус 6 градусов, порывы ветра достигают 15 м/ с. Также на протяжении дня шел снег, местами наблюдаются метели.