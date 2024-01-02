2 января, 16:14
Военная операция на Украине

В Белгороде создали общественный совет для помощи пострадавшим при обстреле 30 декабря

В состав совета вошли 11 человек

ТАСС, 2 января. Общественный совет создали в Белгороде для помощи пострадавшим при обстреле города 30 декабря.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Как и обещал вам, дорогие друзья, публикую состав общественного совета по распределению денежных средств, пожертвованных гражданами и организациями, для передачи их пострадавшим в результате теракта 30 декабря 2023 года в Белгороде. Первое заседание состоится уже завтра, на котором будет утвержден регламент и порядок работы Совета", - написал Гладков.

В состав совета вошли 11 человек из благотворительного фонда "Святое Белогорье против детского рака", регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, общественной организации "Совет женщин города Белгорода" и другие. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине