В Белгороде создали общественный совет для помощи пострадавшим при обстреле 30 декабря

В состав совета вошли 11 человек

ТАСС, 2 января. Общественный совет создали в Белгороде для помощи пострадавшим при обстреле города 30 декабря.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Как и обещал вам, дорогие друзья, публикую состав общественного совета по распределению денежных средств, пожертвованных гражданами и организациями, для передачи их пострадавшим в результате теракта 30 декабря 2023 года в Белгороде. Первое заседание состоится уже завтра, на котором будет утвержден регламент и порядок работы Совета", - написал Гладков.

В состав совета вошли 11 человек из благотворительного фонда "Святое Белогорье против детского рака", регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, общественной организации "Совет женщин города Белгорода" и другие.