СМИ: в Аргентине задержали разыскиваемую за мошенничество на 100 млн рублей россиянку

Дело Людмилы Авдюхиной было передано в суд, пишет газета La Nacion

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала россиянку Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск по запросу России в связи с обвинениями в мошенничестве. Об этом сообщила газета La Nacion.

По данным ее источников, дело россиянки было передано в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

В посольстве России в Аргентине ТАСС сообщили, что местные правоохранительные органы пока не связывались с диппредставительством. "Посольство еще не проинформировали, выясняем обстоятельства", - сказали в посольстве.

Как пишет La Nacion, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Она была задержана во вторник рядом с домом, в котором жила. По сведениям издания, задержанная часто меняла место жительства, чтобы затруднить ее розыск.

Россиянка была директором агентства недвижимости в Барнауле. Как пишет La Nacion, ее обвиняют в хищении средств клиентов компании более чем на 100 млн рублей.