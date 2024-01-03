Число туристов в нацпарке "Земля леопарда" в 2023 году выросло на четверть

В частности на рост количества посетителей повлияла переоценка допустимой экологической нагрузки на некоторые природные объекты

ВЛАДИВОСТОК, 3 января. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших за 2023 г. территории объединенной дирекции национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, выросло на 24,8% - до 161 тыс. человек. Как сообщил ТАСС директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк, этого, в том числе, удалось достичь благодаря переоценке допустимой экологической нагрузки на некоторые природные объекты.

"У нас происходит увеличение количества посетителей. В 2023 году 161 тыс. туристов посетили нацпарк "Земля леопарда", Дальневосточный морской заповедник и заповедник "Кедровая падь" (все управляются дирекцией нацпарка - прим. ТАСС). В прошлом году у нас было около 129 тыс. посетителей. В этом году научно-технический совет пересчитал допустимую антропогенную нагрузку на объекты нацпарка и заповедников, и в течение года вводили новые нормы. Это позволило принять больше гостей", - рассказал собеседник агентства.

В частности, в бухте Астафьева в течение года несколько раз был проведен мониторинг воды и грунта. Анализы показали, что купание отдыхающих не влияет на биоразнообразие и состояние моря. "В связи с этим мы увеличили квоту на посещение бухты с 400 до 800 человек в день. Собственник прилегающей к охранной зоне базы отдыха оборудовал места сбора мусора, туалеты, и это позволяет бухте оставаться чистой", - отметил Бардюк.

Под защитой дирекции заповедников "Земля леопарда" находятся четыре особо охраняемые природные территории: национальный парк "Земля леопарда", старейший заповедник Дальнего Востока "Кедровая падь", Уссурийский и Дальневосточный морской заповедники. Общая площадь охраняемых территорий превышает 400 тыс. га.