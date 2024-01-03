Медицинские вытрезвители создали в трети регионов России

В МВД пояснили, что вытрезвители являются одним из инструментов борьбы с последствиями злоупотребления алкоголем и способствуют снижению правонарушений

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Почти 60 вытрезвителей для оказания помощи людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения действуют в 26 регионах России, за шесть месяцев 2023 года помощь оказана более 75 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"По имеющейся в распоряжении МВД России информации, специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного наркотического или иного токсического опьянения, действуют в 26 субъектах - в 57 населенных пунктах (58 организаций)", - сказал собеседник агентства. "За шесть месяцев 2023 года в специализированные организации было доставлено (обратилось) более 75 тыс. человек", - добавил он, уточнив, что это на 9 тыс. больше, чем годом ранее.

По данным МВД, вытрезвители открыты в Башкирии, Бурятии, Карелии, Мордовии, Татарстане, Туве, Удмуртии, Якутии, а также в Амурской, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Московской, Нижегородской, Омской, Самарской, Смоленской, Тюменской, Тамбовской и Челябинской областях, Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО. В специализированные организации принимают людей в состоянии опьянения и не имеющих медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях. Они могут быть доставлены туда сотрудниками полиции либо обратиться самостоятельно.

В МВД считают, что вытрезвители являются одним из инструментов борьбы с последствиями злоупотребления алкоголем и способствуют снижению правонарушений. Так, в Самарской области на 11,7% уменьшилось количество особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в том числе убийств. В Татарстане на 14,2% снизился уровень уличной "алкогольной преступности", а в Туве меньше преступлений стало в общественных местах. В Ивановской области сократилось число потерпевших, находившихся в состоянии опьянения и погибших от противоправных деяний.

Система вытрезвителей была возрождена в России с 1 января 2021 года. МВД утвердило порядок доставления туда нетрезвых граждан, позже появились правила работы медицинских вытрезвителей, заверенные главами МВД, Минздрава, Минтруда. Глава МВД России Владимир Колокольцев в сентябре 2023 года в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений заявил, что большинство регионов страны не используют систему вытрезвителей для борьбы с преступностью, призвав не оставлять данную проблему без внимания.