В Алтайском крае открыли движение на трассе, закрытой из-за непогоды

Ограничение ввели вечером 2 января

ТАСС, 3 января. Ограничения для движения всех видов транспорта по региональной трассе в Алтайском крае сняты. Об этом говорится в сообщении краевого главка МЧС.

"По данным "Алтайавтодора", с 08:00 (04:00 мск) снято ограничение для всех видов транспорта на дороге регионального значения К-03. Закрытых участков автодорог на территории края нет", - говорится в сообщении.

Из-за снега, метели с порывами метра до 20 м/с вечером 2 января на автодороге К-03 Змеиногорск - граница Новосибирской области на участке от Змеиногорска до Рубцовска вводилось ограничение движения для всех видов транспорта.