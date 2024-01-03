В Красноярском крае прогнозируют усиление ветра до 25 м/с

Ухудшение метеорологической обстановки ожидается в центральных и южных районах

КРАСНОЯРСК, 3 января. /ТАСС/. Усиление ветра до 25 м/с ожидается в среду в центральных и южных районах Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Сегодня в центральных и южных районах края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением метеорологической обстановки <…>. В вышеперечисленных районах ожидается очень сильный западный ветер порывами 25 м/с, метель, сильный снег", - говорится в сообщении.

В ведомстве просят жителей учитывать эту информацию и соблюдать правила безопасности. По данным Гидрометцентра на 7:00 (3:00 мск) в Красноярске около минус 2 градусов, скорость ветра 2 м/с.

В соседней Хакасии региональный главк МЧС сообщает о первом в этом году штормовом предупреждении. "По прогнозу хакасских синоптиков в течение двух часов и днем 3 января по республике ожидаются сильный западный ветер с порывами 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, местами очень сильный снег, метель", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Хакасия.