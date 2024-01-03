В опросе сервиса "Суточно.ру" приняли участие 4,8 тыс. респондентов

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Санкт-Петербург и Калининград стали самыми популярными городами для новогодних поездок россиян, такие данные следуют из опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", в котором приняли участие 4,8 тыс. респондентов, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.

"Самым популярным городом для новогодних поездок стал Санкт-Петербург - за него проголосовали 19% опрошенных. На втором месте - Калининград (17%). Москву для чистоты эксперимента мы решили не включать в список, в целом она стабильно входит в первую тройку", - сказал собеседник агентства.

Также в топ-10 направлений вошли Красная Поляна (13%), Великий Устюг (12%), Кисловодск (11%), Казань (8%), Шерегеш (7%), Сортавала (6%), Дербент (4%) и Петрозаводск (3%). Кроме того, респонденты отметили такие места как Екатеринбург, Суздаль, Мурманск, Архангельск, Сахалин.