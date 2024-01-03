Приморский и китайский вузы начнут разработку новых методов добычи газа

По словам проректора ДВФУ Евгения Власова, также университет сфокусируется на разработках биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем

ВЛАДИВОСТОК, 3 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) совместно с Университетом науки и технологий китайской провинции Цзянсу в 2024 году начнет исследования в сфере новых технологий добычи сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил ТАСС проректор ДВФУ Евгений Власов.

"Дальневосточный федеральный университет углубляет научно-техническое взаимодействие со всеми дружественными странами, и очевидно, что совместная работа приносит результаты. Например, ученые ДВФУ ведут исследования по созданию принципиально новых материалов и технологий, позволяющих реализовать высокотехнологичные проекты в различных областях. Еще один проект ДВФУ будет запущен в следующем году с Университетом науки и технологий Цзянсу - корпоративного университета одной из крупнейших китайских строительных компаний. Ученые двух стран будут вести совместные научные исследования в сфере изучения свойств льда, Арктики и новых технологий добычи СПГ", - сказал Власов.

Он добавил, что сотрудники университета вместе с Национальной академией наук Белоруссии изготовили серию сорбентов, которые позволяют эффективно очищать радиоактивные воды. Этот же научный коллектив работает над технологией для нейтрализации радионуклидов. С 2021 года специалисты взаимодействуют с коллегами из Шанхайского института керамики Китайской академии наук в рамках проекта по созданию биосовместимых композитов для костной инженерии.

Дальневосточный федеральный университет также сфокусируется в следующем году на разработках биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем. С партнером из Бангкока, специализирующегося на междисциплинарных исследованиях, вуз работает над запуском пищевого производства. Проект позволит не только усилить международные связи между Россией и Таиландом, но и будет содействовать обеспечению продовольственной безопасности стран.