В Заполярье из-за метели закрыли дорогу к селу Териберка

Также закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го км по 136-й км + 570

МУРМАНСК, 3 января. /ТАСС/. Дорога к популярному среди туристов селу Териберка в Мурманской области закрыта из-за метели и плохой видимости, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"С 06:00 мск закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го км по 136-й км + 570 и автоподъезд к селу Териберка с 0-го км по 38-й км из-за усиления ветра, метели и отсутствия видимости", - говорится в сообщении.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до старинного села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает, видимость практически отсутствует. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу по пути из Териберки в Мурманск.

Село Териберка, где проживают около 1 тыс. человек, стало известным после съемок там фильма "Левиафан". Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска и является одним из самых популярных мест для посещений туристов. Ежегодно до пандемии село посещали до 40 тыс. человек.