На Украине обвинили СМИ в помощи уклонистам от мобилизации

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уверен, что в неготовности украинцев быть призванными в армию виновата информационная политика государства

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Украинские СМИ уделяют основную массу времени рассказам о том, как избежать мобилизации, вместо объяснения ее необходимости. Такое мнение высказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Меня раздражает, что наши средства массовой информации, в основной своей массе, 90-95% внимания по вопросу мобилизации уделяют не необходимости пополнения состава [вооруженных сил], который позволяет остальному населению жить мирной жизнью. А они пытаются рассказать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию", - сказал он в интервью каналу Newsroom, запись которого размещена на YouTube.

Тука также уверен, что в неготовности граждан Украины быть призванными в армию виновата информационная политика государства, так как высокопоставленные лица долго убеждали население в скорой "победе" и завершении боевых действий.