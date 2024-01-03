МВД предложило внести изменения в упражнения при сдаче экзамена на права для мотоциклистов

Согласно проекту приказа, намерены отказаться от первого испытания - "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. МВД России предлагает с 1 апреля на экзамене на получение прав для управления мотоциклом отказаться от упражнения "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места", заменив его контролем за навыками езды по колее. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно проекту приказа, в упражнениях для проведения экзамена на право управления мотоциклами (категория А, М и А1) от первого испытания - "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места" - предлагается отказаться. Оно предусматривает заезд на парковочное место, а потом от кандидата в водители требовалось вручную откатить мотоцикл в расположенный рядом так называемый бокс.

Вместо этого МВД предлагает закрепить упражнение "Колейная доска". При выполнении упражнения кандидат в водители должен осуществить движение по "колейной доске", не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности площадки, а затем остановиться перед линией "Стоп", включив нейтральную передачу. Такое упражнение до 2016 года предусматривалось в практическом экзамене на право управления мотоциклом, но потом было исключено.

Планируется, что новый административный регламент МВД России по проведению экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений вступит в силу с 1 апреля 2024 года.