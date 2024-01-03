Ростовские поисковики запланировали две экспедиции в ДНР и Запорожской области

Как уточнил руководитель поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков, экспедицию проведут в конце апреля - начале мая 2024 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 января. /ТАСС/. Поисковики поискового отряда "Миус-фронт" из Ростовской области в 2024 году планируют провести две экспедиции в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. К поисковым работам предполагается привлечь студентов из новых регионов, сообщил ТАСС руководитель поискового объединения Андрей Кудряков.

В апреле 2023 года члены поискового объединения "Миус-фронт" впервые приступили к раскопкам в зоне проведения СВО на энергодарском направлении в Запорожской области, где солдаты ВС РФ в вырытых окопах обнаружили останки двух бойцов Красной армии, погибших при освобождении Запорожской области осенью 1943 года. Они были захоронены в мае 2023 года.

"Мы запланировали на конец апреля - начало мая большую поисковую экспедицию в Донецкой Народной Республике на территории [линии] Миус-фронта, которая пролегала вокруг Саур-Могилы. Летом мы запланировали вернуться в Запорожскую область и поработать на местах боев 1943 года. Это как минимум две экспедиции, которые мы точно запланировали и очень надеемся, что проведем", - сказал Кудряков.

По его словам, к поисковым работам привлекут молодежь из новых регионов, что даст импульс созданию там поисковых объединений. "Мы договорились с ведущими студенческими организациями и учебными заведения и Донецкой Народной Республики, и Луганска, и Запорожья и в начале хотим показать студентам нашу работу, ее специфику. Надеемся, что на территории этих учебных заведений, возможно, появятся свои поисковые отряды. Важно дать возможность ребятам из новых территорий не только посмотреть, как проводятся экспедиции, но и поучаствовать в архивной работе, опросах местного населения", - отметил Кудряков.

Саур-Могила - курган в Шахтерском районе ДНР высотой 277,9 м над уровнем моря, находится в бассейне рек Крынки и Миус в 90 км к северу от Азовского моря, является частью Донецкого кряжа. В годы Великой Отечественной войны высота 277,9 имела особое стратегическое и тактическое значение. В период германской оккупации Донбасса, с 1941 по 1943 год, в окрестностях Саур-Могилы были построены оборонительные сооружения так называемого Миус-фронта - линии обороны вермахта, протянувшейся от Азова до Донбасса, на вершине кургана был расположен наблюдательный пункт 6-й армии вермахта (группа "Холлидт"). Глубина линии укреплений достигала 12 км, длина - 104 км. Советские войска пытались прорвать рубеж Миус-фронта дважды, с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Он был прорван в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции, потери Красной армии на Миус-фронте составили более 800 тыс. человек.