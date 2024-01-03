Токаев высказался против романтизации криминальных киногероев в Казахстане

Президент республики отметил, что "любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия "любых форм агрессии и насилия"

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Романтизация криминального мира, встречающаяся в Казахстане, делает неэффективной борьбу с насилием до тех пор, пока общество не выработает нулевую терпимость к любым формам агрессии. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете "Егемен Казахстан" ("Суверенный Казахстан").

"Согласитесь, выглядит странно, когда люди, с одной стороны, требуют ужесточения наказания за насилие, а с другой - восхищаются "романтикой" криминального мира, возводят в кумиры героев кинокартин, попирающих законы, или даже реальных преступников", - отметил Токаев.

По его словам, "любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия "любых форм агрессии и насилия". Президент подчеркнул, что выступает за ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. "Следует решительно и единодушно выступить против беззакония и жестокости", - указал он.

В начале декабря Министерство науки и высшего образования Казахстана сообщило, что изучает ситуацию вокруг российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Глава министерства Саясат Нурбек заявил, что к изучению подключены эксперты ведомства. "При необходимости, возможно, какие-то решения будут приняты", - сказал Нурбек, отвечая на вопрос, следует ли запретить сериал в Казахстане.