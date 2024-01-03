В Белгородской области школьные каникулы планируют продлить до 19 января

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, детсады будут работать в режиме дежурных групп

ТАСС, 3 января. В Белгородской области планируют продлить каникулы для школьников в приграничных районах, в Белгороде и Белгородском районе до 19 января в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Один из вопросов, который будет рассмотрен [на заседании оперштаба области], - это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодняшний день необходима", - написал он, добавив, что заседание оперштаба пройдет 8 января.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Решения о продлении или отмене каникул будут принимать исходя из оперативной обстановки.