Епископ РПЦ заявил, что православие на Украине сохраняется благодаря верности верующих

Епископ Луховицкий Евфимий отметил, Украина является своего рода буфером между Россией и Западом

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Будущее православия на Украине именно за теми архиереями, священнослужителями и мирянами, которые сохраняют верность Русской православной церкви и сопротивляются прозападной пропаганде. Такое мнение высказал ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, наместник Высоко-Петровского монастыря епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) в комментарии по случаю дня памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

"Жители Украины с момента провозглашения ее суверенитета стали подвергаться невиданной по своим масштабам пропаганде, имеющей своей целью переформатирование сознания людей в интересах Запада. К сожалению, многие украинцы - не только миряне, но и ряд представителей епископата и духовенства, - поддались этой пропаганде. Однако, к счастью, среди них есть и настоящие исповедники - мужественные архипастыри и пастыри, стойкие в вере миряне, которые сопротивляются этим вызовам, сохраняют верность Русской православной церкви. Уверен, что будущее православия на Украине именно за ними", - сказал епископ.

По его словам, Украина является своего рода буфером между Россией и Западом - зоной "постоянной духовной турбулентности", поскольку она первой принимает на себя удар, который направлен на Россию со стороны враждебных внешних сил.

На просьбу прокомментировать резко возросшую популярность на Украине неоязычества и различных раскольнических псевдоправославных движений, епископ Евфимий отметил, что противодействие им является общецерковной задачей, которая должна решаться в масштабах всей Русской православной церкви.

На Архиерейском совещании 19 июля 2023 года предстоятель РПЦ назвал "открытой дверью к сползанию в раскол" прекращение поминовения Патриарха Московского в ряде епархий и приходов Украинской православной церкви, а также других стран на канонической территории РПЦ. По словам патриарха Кирилла, священники вправе не исполнять "беззаконных требований" отказаться от поминовения первосвятителя. Патриарх призвал верующих на Украине и в других странах ходить, если есть такая возможность, в те храмы, где сохраняется его поминовение. Если же это невозможно, то пока Русская церковь не вынесла "соборного суждения об отпадении в раскол" тех или иных иерархов и священнослужителей, таинства, совершаемые ими, "остаются действенными".