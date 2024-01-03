На севере Бурятии продлили предупреждение о лавинной опасности

Населению рекомендовали воздержаться от посещения горных склонов

ТАСС, 3 января. Предупреждение о возможности схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе Бурятии продлили до утра 4 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ "Забайкальское УГМС", в период с 8:00 (4:00 мск) 3 января по 8:00 (4:00 мск) 4 января в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении.

О вероятности схода снежных лавин спасатели предупреждали накануне - на 2 января тоже была объявлена лавинная опасность. Спасатели рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения горных склонов.