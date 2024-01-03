Новак и Шульгинов исполнили мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Вице-премьер РФ подарил 13-летнему мальчику теннисный стол, а министр энергетики подарил 11-летней девочке велосипед

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Николай Шульгинов исполнили желания детей, загаданные в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Так, Новак исполнил мечту 13-летнего Кирилла из Москвы о теннисном столе. "Тебе это очень пригодится, спортом надо заниматься. Теннис развивает скорость, мышление, физическую нагрузку дает. Я рад, что ты спортсмен", - сказал он при встрече с мальчиком.

Вице-премьер сыграл в настольный теннис против Кирилла, а потом в паре с ним против молодых профессиональных спортсменов.

Глава Минэнерго Шульгинов в свою очередь исполнил желание 11-летней Василисы из Костромы о велосипеде. Кроме велосипеда министр подарил девочке большого плюшевого медведя и рюкзачок с косметикой. "Важно, чтобы дети всегда мечтали о том, что должны быть подарки, другие мечты. И важно, чтобы эти мечты сбывались", - отметил он.

При содействии Шульгинова также была исполнена мечта 12-летнего Демида из Казани о посещении ГЭС. Мальчику провели экскурсию по Нижнекамской ГЭС в Татарстане. Во время экскурсии Демиду доверили выполнить пуск двух гидроагрегатов.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.